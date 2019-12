Sondaggio di Nando Pagnoncelli: flop di Giuseppe Conte, italiani sempre più pessimisti su lavoro ed economia

Gli italiani non la pensano come Giuseppe Conte, questo anno non è stato "bellissimo". Anzi è stato peggio del 2018, quando al governo c'era Matteo Salvini con la Lega. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, infatti, oggi uno su due, il 49 per cento, "ritiene che il Paese stia andando nella direzione sbagliata (+ 10% rispetto al dicembre 2018), mentre il 21% è convinto che abbia intrapreso la giusta strada (-14%) e il 30% sospende il giudizio". Solo il 15 per cento, continua il sondaggista, "esprime un giudizio positivo sull'economia del Paese (-3% rispetto al 2018), mentre il 76% è di parere opposto. La maggioranza assoluta (53%) non intravede alcun segnale di ripresa (+ 6%), mentre il 24% ritiene che vi siano alcune avvisaglie e solo una minima parte (2%) è del parere che i segnali di miglioramento siano evidenti".



Per il 77% degli intervistati le questioni prioritarie sono il lavoro e l'economia (+2%), seguiti dal "funzionamento delle istituzioni e dalla situazione politica, menzionati dal 43% (in aumento di 10 punti), dal welfare (36%, in flessione di 2 punti). A seguire si colloca il tema dell'immigrazione (23%), in forte calo rispetto al dicembre 2018 (-14%), quindi la sicurezza (22%, in calo di 2 punti), l' ambiente (14%, in aumento di 6 punti) e la mobilità (2%)".

Conclude Pagnoncelli: "Siamo in presenza di una sorta di cortocircuito: più i cittadini mostrano delusione per il Paese, più cercano gratificazioni nel loro territorio. Quando le trovano si acuisce la distanza dal resto dell'Italia. E tutto ciò si ripercuote sulla fiducia nelle istituzioni e sulla coesione sociale che sono essenziali per mettere in atto i processi di cambiamento che tutti reclamano ma nessuno sembra volere realmente".