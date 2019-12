Sondaggio Tecné: Conte equilibrista, giù Salvini e Di Maio. Boom di Meloni e Sardine, Renzi al palo

Stavolta niente sondaggio, per la fine dell'anno Carlo Buttaroni dà i voti agli esponenti più importanti del panorama politico italiano. Da gennaio a dicembre è successo di tutto, a partire dal fatto che un premier abbia diretto prima un governo di centrodestra e poi uno di centrosinistra, senza trascurare il fenomeno Sardine. Ecco i voti e i giudizi del direttore scientifico di Tecnè.

GIUSEPPE CONTE: Il premier ha dimostrato una "capacità straordinaria di tenere in equilibrio situazioni molto difficili". Se già il governo gialloverde era difficilmente immaginabile, quello giallorosso lo era ancora di più. Sua è la capacità di stare in equilibrio con spinte opposte, realizzando una cosa che in Italia non c’era mai stata, perché in passato cambiavano i governi, ma le maggioranze restavano invariate. Nel gradimento, dall’inizio dell’anno, è calato di una decina di punti, ma resta il leader che in questo momento ha i consensi più alti, intorno al 36%. VOTO: 8 per la sua capacità di prendere il vento dal verso giusto. 6 "di incoraggiamento" come leader politico.

MATTEO SALVINI: Il capitano parte molto alto nel gradimento all’inizio dell’anno. È il "vero trascinatore del governo gialloverde". Mostra fino alle europee una "straordinaria capacità di raccogliere consensi", che si offusca con la gestione della crisi di governo. Subisce un calo, anche se recupera qualcosa con il nuovo governo giallorosso e mantiene i consensi. Sono comunque più bassi di inizio anno, chiude in saldo negativo intorno al 25-26%. VOTO: 7.5 per la capacità di raccogliere consenso.

GIORGIA MELONI: La leader di Fdi parte bassa, ma ha una seconda metà dell’anno molto positiva. La caratterizza una "capacità dialettica di incastrare i pezzi del puzzle in un quadro di coerenza: ha sempre detto in quale campo si trovava e non è mai uscita fuori dal suo perimetro di idee". Paga molto anche la capacità di trattativa in coalizione. Con le Europee ha portato Fdi ai livelli di An, raggiungendo le due cifre. Al momento ha un gradimento intorno al 24%, cresciuto moltissimo nella seconda parte dell’anno. VOTO: 7.5.

NICOLA ZINGARETTI: Il segretario del Pd è quello che il sondaggista definisce "l’oggetto oscuro". Ha preso in mano le redini di un partito che aveva appena vissuto una "mutazione genetica". I gruppi parlamentari "non tifano per lui" e nel corso dell’anno hanno alzato spesso il livello di conflittualità. "Non ha dimostrato tasso di leadership elevato ma ha saputo districarsi tra mille difficoltà". Al momento ha un gradimento che si aggira attorno al 21%. VOTO: 6.5 di incoraggiamento.

MATTEO RENZI: Il senatore di Scandicci "ha dimostrato di essere un giocatore, di puntare a raddoppiare la sua puntata". Al momento non paga, i sondaggi lo danno molto sotto le sue aspettative, è "rimasto al palo". Non cambia la sua capacità di leadership ma "non sa stare in equilibrio". Gli italiani lo conoscono bene, i suoi consensi si aggirano intorno all’8-9%, Italia Viva invece viaggia intorno al 4%. "Ha più generali che truppe", la sua è un’operazione a saldo negativo. VOTO: 5.

LUIGI DI MAIO: Per il capo politico del Movimento 5 Stelle non è stato un anno positivo. "Ha alzato molto asticella delle attese ma ne ha soddisfatte pochissime". Per il sondaggista, Di Maio non sembra in grado di guidare il partito e di indirizzarlo, anche se è più disciplinato nel governo giallorosso che in quello gialloverde. Tuttavia, si trova a gestire un gruppo che non gli riconosce più la leadership. Ha una gradimento intorno al 18%. Non poco, ma "c’è una quota di italiani che dà la sufficienza di default". VOTO: 6.

SILVIO BERLUSCONI: Il Cavaliere ha una capacità innata di essere "inossidabile": con due leader forti in coalizione, come Meloni e Salvini, comunque tiene in sicurezza il partito, che si attesta intorno al 7-8%, resta sopra Iv, e determinante per far vincere la coalizione: "Tutti pensano che sia in liquidazione, eppure Fi è sempre lì". Si è ridisegnato un ruolo da padre nobile poco immaginabile fino a pochi anni fa. Buttaroni gli riconosce una capacità "incredibile" di intuito nello stare sul versante giusto anche nei momenti di difficoltà. Forza Italia spinge non sempre nella sua direzione, con qualche mal di pancia, ma tiene la barra dritta. È un politico d’altri tempi, l’unico ad aver conosciuto così tante stagioni, sempre da una posizione in cui può esprimere indirizzi. Al momento ha un gradimento più alto di quello di Di Maio, intorno al 18-19%. VOTO: 8, per la sua capacità di stupire ed essere sull’onda.

MATTIA SANTORI: Il co-fondatore delle Sardine è ancora poco conosciuto. È un "catalizzatore di coscienza civile, in un periodo in cui nessuno riesce più a farlo, forse lo ha fatto soltanto Salvini tra le Politiche e le Europee". La capacità del movimento è stata saper mettere insieme delle domande e dare forma a un sentimento. Su questo le Sardine sono state "straordinarie", anche se sono ancora soltanto un embrione. Attenzione però: "La politica non è solo mettere insieme, ma anche dare risposte, quando ci sarà da decidere sarà più divisivo". Il 25% delle persone si ritrova in quello che dicono, ma il consenso politico è altra cosa. Per descrivere il movimento, il sondaggista usa una metafora: tra loro e i partiti c’è la stessa differenza che passa tra un fast food e uno slow food, "mettono insieme le persone che vogliono andare in profondità". VOTO: 7.5 per l’impegno. Sul merito non classificato

di Maria Elena Ribezzo