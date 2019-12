Lucia Azzolina a valanga sul Partito Democratico: Giorgia Meloni smaschera il miracolo delle poltrone

Lucia Azzolina non ha ancora iniziato a lavorare da ministro dell'Istruzione, ma ha già dovuto incassare un paio di colpi pesanti. Il primo lo ha assestato Massimo Arcangeli, uno degli esaminatori nel concorso per diventare preside che ha svelato come la grillina sia stata promossa pure prendendo zero alla prova di informatica e un voto molto basso in quella di inglese.

Il secondo, invece, arriva direttamente da Giorgia Meloni, che posta sui social un video corredato dal seguente commento: "Ascoltate bene cosa diceva del Pd nemmeno un anno fa il nuovo ministro dell'Istruzione del governo Pd-M5s. Nel M5s le poltrone fanno miracoli...". Effettivamente nel video risalente a febbraio 2019, Lucia Azzolina attacca in maniera molto dura il Partito Democratico: "Berlinguer si sta rivoltando nella tomba a sentire le cretinate che dite. Siete un partito in via di estinzione, un dinosauro che studieremo sui libri di storia. Buona vita al Pd, per quel poco che vi resta". Che dire, adesso con i 'dinosauri' la Azzolina non solo si trova a governare, ma anche a fare il ministro.