Ignazio La Russa: "Il più moderato sono io, Giorgia Meloni non deve fare l'errore di Gianfranco Fini"

Nello schema calcistico con cui non disdegna di declinare la politica, ad Ignazio La Russa - storico interprete della destra post-fascista, senatore e cofondatore di FdI assieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto - in un partito giovane, guidato da una "punta" che ha visto crescere, il ruolo di saggio "centrocampista" viene naturale. Il 21 dicembre 2012 fondato FdI con l' obiettivo di mettere in sicurezza la destra.

Cosa rappresentò quella scelta?

«Un atto di coraggio. Ce ne voleva di più per tanti di loro che erano più giovani rispetto a me che ero sì coordinatore nazionale del Pdl ma avevo già un bagaglio di esperienze sufficienti per dire: comunque andrà, ho già fatto.

Invece Giorgia e tanti altri scelsero la via del coraggio e del rispetto per le proprie idee».

Il fatto che sia stata la più piccola della compagnia a riportare la piena agibilità politica per gli eredi del Msi e non solo che significato ha?

«Giorgia la conosco da quando era una ragazzina e diventò il capo dei giovani di An.

In epoca non sospetta - in pieno Pdl - la chiamai nel mio ufficio e le dissi: "Guarda che noi per il futuro - ma pensavo un futuro più lontano, ad essere sincero - puntiamo molto su di te"».



Non è stata una cosa improvvisata, insomma.

«Esatto. Quando fondammo poi FdI non ho avuto alcun dubbio, anche con qualche rischio ulteriore perché forse era anche un azzardo puntare su una ragazza che in termini di notorietà non è che ne avesse così tanta ma che apprezzavamo tutti per le qualità».

Leggenda vuole che tocchi a lei il ruolo di saggio, di facilitatore nel rapporto con gli alleati di oggi. È vero?

«Un po' sì ma lo abbiamo scelto io e Giorgia insieme. Il ruolo che ho cercato di ritagliarmi è quello al "centrocampo". In particolare, ma non solo, di accompagnarla nel rapporto con gli alleati e con gli altri: un po' per esperienza, un po' perché in definitiva, anche se non sembra, sono più moderato di Giorgia nei rapporti umani. "Diciamo"».

Facciamo una scommessa: che cosa sarebbe disposto a rinunciare per vederla come prima premier donna?

«Non è questo l' obiettivo né di Giorgia né mio. L' obiettivo è esattamente quello che stiamo piano piano realizzando: dare all' Italia le ricette del nostro modo di pensare e i valori a cui crediamo. Guai a prefiggersi come scopo quello di Palazzo Chigi. Credo che sia questo ciò che ha rovinato Fini. Se dovesse capitare sarà perché se l' è meritato. Senza bisogno di rinunciare a nulla».

di Antonio Rapisarda