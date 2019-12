Davide Casaleggio e la faida interna al M5s, l'accusa a quei 120 parlamentari con quote in aziende

Davide Casaleggio entra a gamba tesa nella faida interna al Movimento 5 stelle in merito alla questione dei soldi: "Casaleggio Associati non gestisce in alcun modo soldi dei parlamentari o del M5s. Nonostante decine di smentite, ancora oggi testate a livello nazionale continuano a diffondere questa informazione completamente falsa. Non c'è alcuna questione di 'opacità' o 'ruoli poco chiari', è solo una bufala. Chi ha insistito su questo punto in passato, ha già perso in tribunale", si sfoga il presidente dell'associazione Rousseau in un lungo post su Facebook.

"Il cosiddetto conflitti di interessi - aggiunge - si manifesta quando una persona ha potere di firma su due lati dello stesso tavolo di contrattazione. Non sono parlamentare né ho incarichi di governo, non voto e non firmo leggi. Eppure da anni prosegue la litania del conflitto di interessi, con teorie al limite dell'assurdo, in cui viene continuamente messa in discussione la mia integrità e quella di Casaleggio Associati". Poi la bordata: "Sarebbe interessante sapere se i parlamentari che oggi si riempiono la bocca con attacchi nei miei confronti abbiano società di proprietà o quote in diverse di esse per le quali abbiano presentato direttamente in qualità di parlamentari, qui sì con potere di firma, delle leggi o emendamenti che abbiano avuto impatto sulle loro aziende. Mi risulta che 120 parlamentari abbiano una quota di un'azienda. Immagino che qualche giornalista leandrà a verificare prima o poi".