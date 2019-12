Sondaggio di Nando Pagnoncelli: Giorgia Meloni chiude l'anno col botto, arriva al 36 per cento (come Salvini)

Cresce solo Giorgia Meloni che chiude l'anno col botto. La leader di Fratelli d'Italia è l'unica in ascesa, visto che calano tutti gli altri protagonisti della politica in questo fine 2019. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. La Meloni in questo momento "compete ex aequo con Matteo Salvini, ora è al 36 per cento. È l' unico leader che dà segnali di crescita, consolidandosi nella sua area".

Agli ultimi posti troviamo invece Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. "L'uno che non riesce più ad avere un ruolo centrale e che vede la propria formazione progressivamente dividersi su ipotesi politiche non convergenti, l'altro che non è riuscito, nonostante la scissione e la ripresa di presenza mediatica, a risalire la china del dopo referendum e, anzi, segnala ulteriori piccole contrazioni dovute alla vicenda Open", scrive Pagnoncelli.

A crollare più di tutti, in proporzione, è il leader della Lega che aveva un indice vicino al 60 per cento in primavera. Salvini è poi sceso dopo la crisi al 42 e successivamente al 37-38 per cento. Luigi Di Maio arriva a chiusura d'anno ai minimi storici: indice di 21, più che dimezzato rispetto agli inizi del 2019. Nicola Zingaretti si colloca intorno al 25, con un calo dell'appeal registrato immediatamente dopo le primarie.

Se l'esecutivo giallorosso si stabilizza intorno al 44 per cento, dieci punti sotto il gialloverde, che godeva anche di un consenso elettorale più importante, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "che nell'immediato dopo crisi aveva mantenuto livelli di apprezzamento maggioritari", oggi se ne colloca poco al di sotto, con un indice del 47% di gradimento.