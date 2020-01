Sondaggio Pagnoncelli, il "nuovo soggetto politico" al 27%: problemi in vista per Salvini?

Nell'orizzonte della Lega c'è un nuovo avversario, spiega il sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì: un soggetto politico non ancora nato che dovrebbe spuntare in questo 2020 e, magari, creare più di un problema a Matteo Salvini.





Secondo la rilevazione, alla domanda su quale sarà il principale protagonista della politica italiana nel prossimo futuro sarà, secondo il 30% degli intervistati, proprio la Lega. A sorprendere, però, è il 27% che indica un "soggetto politico nuovo". Difficile, oggi, capire cosa si intenda: il partito personale del premier Conte? Le sardine diventate movimento vero e proprio? Qualche contenitore post-Pd? Oppure, perché no, un nuovo aggregatore di centrodestra? Di sicuro, per gli italiani non hanno un futuro Pd e M5s: entrambi saranno protagonisti solo per il 9% degli intervistati. Briciole politiche.