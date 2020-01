Quota 100 potrebbe lasciare spazio a Quota 102, un'ipotesi che non piace solo ai sindacati ma anche a Daniela Santanchè che commenta così la notizia: "Mettetela come volete ma di qualsiasi cosa si tratti questi gentiluomini sanno solo mettere le mani nelle tasche degli italiani. Fin nelle pensioni: 'via 200 euro dagli assegni'. Ma tranquilli, presto li mandiamo a casa".

La senatrice di Fratelli d'Italia non mente, quello a cui pensa l'esecutivo è l'introduzione di soglie fissate a 64 anni di età e 36 di contributi. Uno schema - secondo Il Giornale - che prevede una sforbiciata sull'assegno uguale almeno al 15 per cento. Di fatto una pensione percepita mensilmente da 1400 euro, si trasformerebbe con il nuovo calcolo in 1200 euro. Insomma, l'ennesima presa in giro-giallorossa.