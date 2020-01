Sondaggio di Masia, gli italiani vogliono vedere lei a fianco di Di Maio: risultato preoccupante

Nel sondaggio condotto per il programma televisivo Agorà, Fabrizio Masia ha chiesto agli italiani chi vorrebbero vedere come donna a fianco di Luigi Di Maio. Il risultato? Un po' preoccupante. Con il 26 per cento vince Chiara Appendino e subito dopo, con il 17, Virginia Raggi. Quello del diretto di Emg Acqua è un esito terrificante soprattutto se si pensa ai due sindaci, quello di Torino e quello di Roma, entrambi i più criticati di sempre.

Le grilline infatti non si sono di certo fatte notare per le loro doti. Anzi, le due sono riuscite - a detta dei più - a rovinare due bellissime città. Nonostante questo c'è chi pensa possano affiancare il capo del Movimento nel suo ruolo. Insomma, i grillini passerebbero dalla padella alla brace.