Lucia Borgonzoni smonta Stefano Bonaccini: "Spera di recuperare così, ma io non scappo dai dibattiti"

Ciclicamente Stefano Bonaccini tira fuori il discorso dei confronti diretti per dare contro a Lucia Borgonzoni. Il 26 gennaio, data del voto in Emilia Romagna, è sempre più vicino ed il candidato del Pd non ha niente di meglio da fare che sfogarsi su Facebook perché "non è stato ancora possibile fare confronti che si sono limitati soltanto a uno. È una campagna elettorale molto curiosa in cui la mia avversaria è stata sostituita da qualcun'altro e dove non riusciamo a confrontarci su temi che interessano gli emiliano-romagnoli".

Sempre ai social Lucia Borgonzoni ha affidato la replica sulle sue presunte "fughe" dai dibattiti pubblici. "Bonaccini continua a insistere su questo tema, ormai in modo stucchevole. Dopo il confronto diretto avuto su Rai3 dalla Berlinguer, vi do appuntamento con due nuovi dibattiti previsti martedì prossimo". I due candidati alla guida dell'Emilia Romagna si affronteranno martedì 21 gennaio, alle 15 in diretta Facebook su Il Resto del Carlino ed alle 21 su Ètv. A questi si aggiungono le due tribune elettorali Rai già andate in onda e un'altra la settimana prossima: "In totale sono sei occasioni di incontro - precisa la Borgonzoni - capitelo Bonaccini, pensa di poter recuperare lo svantaggio...".