Referendum sulla legge elettorale, Giorgio Mulè: "Chiamiamola Inciucium, produrrà alleanze contro-natura"

Giorgio Mulè, ospite a Coffee Break, su La7, commenta la bocciatura del referendum della Lega per la modifica della legge elettorale in senso maggioritario. "Questa legge si chiamerà 'Inciucium', sarebbe nome bellissimo", ironizza il deputato di Forza Italia. "Prima di andare a votare ogni partito dirà la sua posizione e le posizioni saranno tutte inconciliabili". Quindi, continua Mulè, esattamente come adesso, "tutte le forze si ritroveranno in Parlamento e non avendo nessuna di esse la maggioranza dovranno fare un inciucio". Insomma, conclude il forzista, l'Inciucium "produrrà alleanze contronatura". E sulle grandi questioni come Ilva, Alitalia, eccetera sarà molto difficile trovare una posizione che metta tutti d'accordo.