Sondaggio di Index Research, il Movimento 5 Stelle cala ancora: tempi difficili per Luigi Di Maio

A calare nei sondaggi sono sempre loro, i Cinque Stelle. Anche nei numeri rilevati da Index Research per Piazzapulita su La7 il Movimento cala di 0,2 punti percentuali raggiungendo il 15,8 per cento. Sorte differente per il Partito democratico e la Lega. Il primo tocca il 18,9 guadagnando un +0,1, la seconda - sempre primo partito - si attesta al 31,5 (+0,2).

Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia, rimane invariata al 10,5 mentre Silvio Berlusconi scende ulteriormente di -0,1 arrivando al 6,6. Di molto più sotto il fu rottamatore Matteo Renzi che, fino ad ora, dall'uscita dal Pd ha preso solo batoste. Anche se per Index Research Italia Viva aumenta di 0,1 punto percentuale attestandosi al 4,4 per cento, la soglia del 5 è ancora tanto lontana.