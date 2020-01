Questo governo fa e farà di tutto per sbarazzarsi di Matteo Salvini. Da quando al leader della Lega "non è riuscita la guerra lampo d'agosto (crisi/elezioni/vittoria/governo), il centrosinistra", infatti, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "sta provando a inchiodarlo in una lunga guerra di posizione sperando che di qui a quando ci saranno le elezioni gli capiti un qualche accidente (politico, giudiziario e quant'altro) che riesca a fermarlo".

Il primo bastone tra le ruote è la nuova legge elettorale proporzionale, "un gigantesco cavallo di frisia piazzato davanti a palazzo Chigi per evitare che Salvini ci entri o - se ci entra - ci resti assai poco", continua il direttore di Porta a porta. Del resto questa legge "difficilmente garantisce all'elettore di conoscere subito chi sarà il presidente del Consiglio e al governo la necessaria stabilità" e ha l'obiettivo "di non far governare chi vince le elezioni".

Eppoi, conclude Vespa, ci sono "i missili politico giudiziari". In primis il caso Gregoretti: "Rinviare il voto in commissione del 20 gennaio - che in verità già avrebbe dovuto esserci questa settimana - sarebbe stato rubare la marmellata sotto gli occhi della suora. E lo stesso sarebbe per la maggioranza disertare la seduta in attesa di votare il rinvio a giudizio in aula dopo le elezioni di Emilia". Se davvero il centrosinistra, sottolinea Vespa, "avesse voluto evitare questo regalo a Salvini, avrebbe dovuto archiviare la pratica rapidamente. E invece no, si vuole il martire". Caravaggio "lo ritrarrebbe trafitto dalla spada di Santa Carola Rackete, protettrice dei migranti. Giustizia è fatta (e le reliquie della vittima portate in processione nelle piazze elettorali a fare miracoli)".