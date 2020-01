Il giornalista Sandro Ruotolo in corsa per i democratici, con il sì di De Magistris. Ma i 5 Stelle dicono no

Dovrebbe essere il giornalista Sandro Ruotolo il candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 al Senato, corrispondente a parte del comune di Napoli e previste per il 23 febbraio. I 5 stelle si sono chiamati fuori scegliendo sul blog Luigi Napolitano, un militante vicino al capo politico Luigi Di Maio. Il Pd e i movimenti di centrosinistra hanno invece lavorato in cerca di un profilo che mettesse insieme tutte le forze che intendono sostenere il governo Conte 2.

La candidatura di Ruotolo sarebbe sostenuta anche da Dema, il movimento politico fondato e presieduto dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che inizialmente aveva proposto l' assessore alla scuola del comune di Napoli Annamaria Palmieri. Il rischio è che il collegio, appannaggio dei grillini nel 2018, finisca al centrodestra che dovrebbe ripresentare lo stesso candidato sconfitto due anni fa: Salvatore Guangi. La frammentazione del voto tra dem e grillini, favorirebbe infatti proprio il candidato del centrodestra