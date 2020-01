Continua la fuga dal Movimento 5 Stelle a tutte le latitudini. Come se non bastassero tutti i parlamentari che hanno abbandonato Luigi Di Maio per passare al gruppo Misto, adesso anche dal comune di Empoli arriva un addio doloroso. Si tratta di Simona Di Rosa, capogruppo del M5s che ha deciso di passare a Fratelli d'Italia. Un nuovo acquisto che farà sicuramente felice Giorgia Meloni e che conferma la propensione di quest'ultima a guadagnare consensi non solo all'interno della coalizione del centrodestra, ma anche altrove.

Per approfondire leggi anche: Meloni, bagno di folla per le regionali

"L'avvicinamento a FdI - spiega il deputato Giovanni Donzelli durante la conferenza di presentazione del passaggio della Di Rosa - è una scelta naturale per chi si è candidato contro il sistema di potere del Pd e di Matteo Renzi e oggi si ritrova alleato con loro. Stiamo assistendo ad una costante crescita di FdI, che è un riconoscimento di serietà e coerenza. Moltissimi elettori ed eletti del M5s si avvicinano a noi - precisa Donzelli - quello che accade oggi ad Empoli è ciò che sta accadendo in tutta Italia. Di Rosa ha trovato in noi una casa disponibile e aperta, con noi non ci sono tentennamenti".