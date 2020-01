Matteo Renzi è il vero avversario delle Sardine? Il retroscena svelato da Francesco Verderami

Il maggioritario voluto dalla Lega è stato bocciato dalla Consulta, spalancando le porte al proporzionale, ovvero quella legge elettorale che divide i seggi in base ai voti ottenuti da ciascuna forza politica. Secondo l'analisi di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, il proporzionale dà un significato diverso agli scontri quotidiani tra Nicola Zingaretti e Matteo Renzi, così come alle iniziative delle Sardine.

"Renzi accusa il suo ex partito di essersi 'appiattito' sui grillini- scrive Verderami - Zingaretti gli risponde che 'chi colpisce noi favorisce Salvini'. E intanto si anima il dibattito tra le correnti dem, solo che in ballo stavolta non c'è la leadership ma il destino del partito". Per il Corsera un ruolo importante potrebbero ricoprirlo le Sardine, che vogliono incontrare Giuseppe Conte e non Zingaretti prima del congresso dal quale usciranno probabilmente in qualità di partito. "È chiaro - ammettono sottovoce nel Pd - che il loro avversario non è Salvini ma Renzi". Per Verderami quindi le Sardine somigliano all'Asinello, ovvero alla forza legata a Romano Prodi che negli anni del Ppi e dei Ds agì da guastatore, fino a imporre la nascita del Pd. "A sinistra anche il mondo nuovo sembra una riedizione del passato", conclude il giornalista del Corsera.