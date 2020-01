Non è l'Arena, Matteo Salvini chiede scusa alla Sardina dislessica: "È stato un errore, mi farò perdonare"

Matteo Salvini interviene in diretta a Non è l'Arena, la trasmissione della domenica di La7 condotta da Massimo Giletti. Il leader della Lega dimostra la sua umanità quando torna sul video in cui si ironizza sul discorso di Sergio Echamanov, il ragazzo dislessico appartenente al movimento delle Sardine.

"È stato un errore - afferma Salvini - anzi abbiamo l'impegno di istituire un assessorato che si occupi di disabilità e che aiuti ad abbattere le barriere architettoniche sia in Emilia Romagna che in Calabria". Quindi è questo il modo in cui il leader leghista intende farsi perdonare, smontando le polemiche di chi lo vorrebbe avverso alla disabilità. "Bisognerebbe chiedere però a chi sta al governo perché si è voluto cancellare il ministero della disabilità", chiosa Salvini.