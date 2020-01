Emilia Romagna, Gad Lerner contro Matteo Salvini: "La Lega ti chiederà conto dell'uscita dal governo"

Non perde tempo, Gad Lerner, per sparare a zero contro Matteo Salvini, per il quale si profila la sconfitta in Emilia Romagna, dove Lucia Borgonzoni insegue Stefano Bonaccini. Il giornalista, su Twitter, passa subito all'attacco: "La tracotanza non ha pagato. Si profila la sconfitta di Matteo Salvini non solo in Emilia Romagna, ma anche in Calabria dove la Lega rischia di stare sotto a Forza Italia e di venire raggiunta da Fratelli d'Italia". Dunque, Lerner sentenzia: "Presto i suoi gli chiederanno conto dell'uscita del governo", afferma riferendosi alle mosse di agosto del leader. Lerner, però, scorda di mettere in luce come la Lega sia in lizza per essere primo partito in Emilia Romagna, la roccaforte rosse: un botto clamoroso che però, chissà perché, non viene neppure menzionato.