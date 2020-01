Chiara Appendino inizia la scalata al M5s: "Perso la fiducia, da dove dobbiamo ripartire"

Le cocenti sconfitte dei candidati governatori del Movimento 5 stelle, Simone Benini (Emilia-Romagna) e Francesco Aiello (Calabria), hanno certificato ancora una volta un declino inesorabile. L'ennesimo fallimento elettorale accende la corsa alla leadership, mentre fanno rumore le dichiarazioni di Chiara Appendino, in lizza per la carica di capo politico ai prossimi Stati Generali grillini.

In questo senso, gli Stati Generali rappresenteranno un appuntamento cruciale, in quanto determineranno, nelle intenzioni grilline, un nuovo ciclo politico. E' lì che, presumibilmente, emergerà il nome del nuovo leader. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, vede la plancia di comando ed ha commentato così la performance elettorale del M5s in Emilia-Romagna: "Il voto - spiega- è un po' il risultato di un Movimento che non ha più fiducia in se stesso". Poi ha aggiunto: "È da lì che dobbiamo ripartire, nel senso che dobbiamo ritrovare l'orgoglio di appartenere alla comunità del Movimento ritrovandoci sui temi che ci uniscono". Che sia la prima dichiarazione da aspirante leader?