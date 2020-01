Matteo Renzi cerca la crisi? "Governo, la ricreazione è finita. M5s? Morti"

Matteo Renzi intervistato da Massimo Giannini e Oscar Giannino, a Circo Massimo su Radio Capital, ha svelato che i Cinque Stelle sono finiti e che in Emilia Romagna oltre ad aver vinto Stefano Bonaccini ha vinto un po' anche il Pd. Adesso bisogna andare avanti con l'agenda riformista perché Salvini, invece, non è finito. Poi un messaggio a Giuseppe Conte: "Se il governo è più forte lo scopriremo solo vivendo - dice - ma deve darsi una mossa, deve cambiare marcia, deve cambiare passo, la ricreazione è finita".

L'ex premier dà la scossa alla maggioranza giallorossa: "Bisogna cambiare marcia e stilare un'agenda riformista. l'unico antidoto contro il populismo". Anche perché Salvini non è finito. "La campagna di Salvini in Emilia non ha funzionato come in altre regioni, perché lì c'era il buon governo di Stefano Bonaccini - insiste Renzi -, il vero vincitore delle elezioni. Gli errori di personalizzazione di Salvini sono gli stessi che altrove, ma Salvini non è finito. Noi dobbiamo fare un passo alla volta per batterlo".