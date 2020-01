Danilo Toninelli, l'esordio da facilitatore è un flop: crollo M5s in Emilia Romagna

Il Giornale ricostruisce l'esordio da incubo di Danilo Toninelli nel ruolo di facilitatore regionale. Il Movimento 5 Stelle è rimasto fuori dal consiglio in Calabria ed è quasi scomparso (3,48%) anche in Emilia Romagna, dove si è offerto in sacrificio a Stefano Bonaccini pur non correndo ufficialmente con il candidato del Pd. Ma l'ex ministro non fa drammi: "Questa è la strada giusta, è la nostra strada, anche se non porta voti nell'immediato". Porta però all'estinzione, se non si cambia immediatamente rotta.

Scelto lo scorso dicembre come facilitatore per le campagne elettorali, Toninelli ha rimediato due batoste clamorose alle regionali e ha pure regalato una gaffe non da poco, quando ha completamente sbagliato il nome del candidato presidente del M5s in Emilia Romagna. Ma gli errori dialettici, per quanto imbarazzanti, possono capitare a tutti, ciò che non si può ignorare è il tracollo dei grillini. Tanto che, secondo Il Giornale, all'interno del Movimento ci sarebbe già chi vuole le dimissioni di Toninelli dopo la doppia disfatta. Ma l'ex ministro non prende minimamente in considerazione l'ipotesi di fare un passo indietro ed è pronto a continuare la missione suicida nelle regionali che si svolgeranno in primavera.