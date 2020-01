Nicola Porro ne ha per tutti: "Pd? Supercazzola sul governo. Salvini? Forse non dovrebbe rifare tutto"

Una "Zuppa di Porro" al solito scoppiettante, quella scodellata online da Nicola Porro, che fa il punto dopo un'infuocata giornata politica, il lunedì che ha seguito il voto alle Regionali, con tutte le reazioni e le dichiarazioni che ne sono seguite. Nel mirino di Porro, in primis, il Pd, che ha fatto sapere con Andrea Orlando che "il governo dovrebbe varare una fase due". Affermazione che il giornalista, tranchant, bolla come "un'altra supercazzola". Dunque Porro ripete le accuse della vigilia a Giuseppe Conte, il quale ha chiesto un fronte unitario contro la destra e ha aspramente criticato la citofonata di Matteo Salvini a Bologna: "Parla proprio quello che è lì grazie al movimento nato dal Vaffa", taglia corto. C'è infine spazio anche per una frecciata al leader della Lega: "Salvini dice che rifarebbe tutto? Forse qualcosa sarebbe da rivedere", conclude sornione.

