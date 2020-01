Giuseppe Conte, l'appello a Nicola Zingaretti: "Unione strutturale tra Pd e M5s e io garante"

Che Giuseppe Conte fosse un premier trasformista lo si sapeva già, ma che arrivasse addirittura a proporsi come garante di una futura alleanza Pd-M5s forse è un po' troppo. L'idea che coltiva da tempo Nicola Zingaretti e, prima di lui, Dario Franceschini, è quella di dar vita a un'unione strutturale tra le due forze politiche al governo. Idea che il presidente del Consiglio ha preso a cuore. Non è infatti un caso - secondo Il Giornale - che Conte abbia proprio in questi giorni auspicato la nascita di un "ampio campo progressista e riformista dove si possano trovare tutte le forze alternative alle destre". Una "area innovatrice", ha ripetuto in serata, dove "potrebbe avere spazio anche il M5s".

Una sorta di Ulivo, dunque, che possa competere elettoralmente con il centrodestra a trazione leghista. E perché tenere fuori le Sardine. Proprio a loro il premier più voltagabbana della storia ha lanciato un appello: "Le vorrei incontrare per raccogliere le loro sensibilità" ha riferito. Proprio in quest'ottica - prosegue il quotidiano di Sallusti -, fonti a Palazzo Chigi parlano di un appoggio a Paola Taverna alla guida del M5s. L'attuale vicepresidente del Senato, infatti, è decisamente collocata a sinistra e contribuirebbe a favorire il traghettamento di quel che resta dei Cinque stelle in quel "campo" tanto ambito da Conte.