Coronavirus, Matteo Salvini: "In aula per discutere delle prevenzioni, Pd e M5S sono in settimana bianca?"

Archiviato il voto in Emilia Romagna, Matteo Salvini si dedica al coronavirus che sta mettendo in crisi la Cina e tenendo in apprensione l'Europa e tutto il mondo per il pericolo di contagio. Il leader leghista oggi 30 gennaio si è presentato in aula al Senato per discutere del pericolosissimo virus, ma ha trovato una brutta sorpresa ad attenderlo: i banchi della maggioranza erano semi-vuoti. In un post su Twitter corredato da foto, Salvini dichiara di essere pronto per "discutere delle prevenzioni adottate dal governo per contrastare il coronavirus. Ma dov'è la maggioranza? In settimana bianca?".

