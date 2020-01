Stefano Bonaccini a Otto e mezzo: "Ero d'accordo con Nicola Zingaretti, perché ho rinunciato al simbolo Pd"

Stefano Bonaccini è l'ospite di punta della puntata del 30 gennaio di Otto e mezzo. Dopo essersi confermato alla guida dell'Emilia Romagna, Bonaccini da Lilli Gruber svela un retroscena relativo alla simbolo del Pd, non utilizzato durante la campagna elettorale. "È stata una scelta condivisa con Nicola Zingaretti - spiega il governatore emiliano-romagnolo - anche lui alle ultime elezioni vinte, quelle della Regione Lazio, non lo usò. C'erano altre sei liste che mi appoggiavano e sarebbe stato umiliante avere solo il simbolo del Pd. E poi - conclude Bonaccini - ho deciso di usare il verde, il colore dell'Emilia Romagna, perché io volevo parlare della nostra regione". In pratica è arrivata la conferma di quello che si sospettava da tempo: nascondere il simbolo del Pd è stata una strategia, il fatto che abbia pagato dovrebbe far riflettere non poco i dem, considerate le catastrofi in Umbria prima (la celebre foto di Narni) ed in Calabria poi.

Per approfondire leggi anche: "Bonaccini e Sardine dimostrano che il Pd non va bene così"