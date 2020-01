Emilia Romagna, Mario Giordano a Dritto e Rovescio: "Sinistra sconfitta in 8 regioni, ma quale trionfo?"

A Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 30 gennaio, Mario Giordano non conduce ma si presenta in veste di ospite. Tra i temi affrontati ovviamente la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna e la spallata fallita al governo del ticket Matteo Salvini-Lucia Borgonzoni. E Giordano non ha troppi dubbi nell'analizzare il voto: Pd e sinistra hanno sì vinto, ma si tratta di tutt'altro rispetto a un trionfo. "C'è stato sicuramente un eccesso di trionfalismo - premette il conduttore di Fuori dal Coro -. La roccaforte rossa della sinistra ha tenuto, perché ha tenuto nelle grandi città. Però celebrare dopo tutte le sconfitte in otto altre regioni questo come un grande trionfo è una lettura eccessiva. Si tratta di scampato pericolo", conclude Mario Giordano.

