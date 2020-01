Sondaggio di Mannheimer: "Chi aiuta il prossimo?". La risposta degli italiani: "Prima il Papa, poi Salvini"

"Carta canta". Matteo Salvini, a differenza di quanto la sinistra va sbandierando, non è considerato un odiatore seriale. Lo dice nero su bianco il sondaggio di Renato Mannheimer pubblicato su Repubblica. Alla domanda rivolta agli italiani: "Chi è il personaggio che aiuta di più il prossimo?", dopo Papa Francesco spunta proprio lui, il leader della Lega. Un 18 per cento a fronte di un 5 di Salvini. È questo il risultato condotto da Eumetra Mr e presentato a Milano in occasione della cerimonia del Premio "Il Campione" organizzato dai CityAngels, l'organizzazione di volontariato che aiuta i senzatetto in molte città.

La domanda è stata posta a 816 persone, che hanno affidato un terzo posto a Gino Strada seguito da niente di meno di Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Bill Gates, Madre Teresa di Calcutta, Leonardo Di Caprio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e infine Ezio Greggio, Francesco Totti e Angelina Jolie. Un risultato, quello dell'ex ministro contro i porti aperti, che fa indubbiamente gioire Salvini: "Ma come, non ero brutto e cattivo? Questo lo dedichiamo, con un sorriso, a chi ci vuole male" cinguetta con tanto di articolo corredato.