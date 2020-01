Regionali, Pietro Senaldi a Tagadà: "Vincenzo De Luca si candiderà, sta al Pd sostenerlo o allearsi col M5S"

Lo scenario delle elezioni regionali in Campania è il seguente, secondo Pietro Senaldi: "Vincenzo De Luca si candiderà sicuramente, starà al Partito democratico sostenerlo oppure fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle e regalare in tal caso la regione a Stefano Caldoro (candidato di Forza Italia, ndr)". E ancora, spiega il direttore di Libero a Tagadà, su La7, "perché se il Pd lo sosterrà De Luca avrà ottime possibilità di diventare governatore se invece va con i 5 stelle e De Luca andrà da solo sarà più facile per il centrodestra conquistare la Campania". Sul candidato del centrodestra Senaldi spiega che "il discorso vale anche se il candidato del centrodestra fosse un altro".