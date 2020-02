Alfonso Bonafede, il retroscena: "Se Conte me lo chiede, mi dimetto. Gliel'ho già detto"

"Se me lo chiede, mi dimetto". Alfonso Bonafede si sarebbe già rivolto al premier, secondo il retroscena della Stampa. Il ministro grillino della Giustizia tiene duro sulla sua riforma della prescrizione, Italia Viva minaccia di votare la mozione del forzista Costa, aprendo di fatto la crisi di governo. E il Pd media, con l'ex Guardasigilli Andrea Orlando che mercoledì è stato a Palazzo Chigi per proporre, così si dice, un'escamotage: rinvio della riforma. "Se mi chiedono di accettare mi dimetto - è la reazione di Bonafede secondo il quotidiano romano -. L'ho detto anche al presidente Conte: non esiste".







A rivelarlo sarebbero stati "ambienti vicini all'avvocato Guido Alpa, ambienti che il suo pupillo, il premier Giuseppe Conte, conosce molto bene e frequenta", ma la posizione del ministro è nota anche alla Camera, dove "la pattuglia dei grillini - scrive sempre la Stampa - è sempre più disorientata". D'altronde Bonafede, insistendo nel muro contro muro anche contro la volontà di Conte (preoccupato più dalla tenuta della maggioranza che dal merito della riforma, a cui aveva già dato via libera durante lo scorso governo), si è di fatto messo in un vicolo cieco. Unica carta di Bonafede, la riforma del processo penale (l'altra metà della riforma, per bilanciare la prescrizione infinita) che giura presenterà entro 10 giorni. Difficile che basti. E soprattutto difficile che entro 10 giorni non sia già arrivati al redde rationem tra gli alleati.