Nicola Zingaretti, retroscena di Augusto Minzolini: "Prescrizione, anche il Pd ha voglia di tornare al voto"

Sulla prescrizione il governo si gioca tutto. Nessuna delle forze politiche alla guida del Paese è intenzionata a fare marcia indietro in quella che per il retroscenista Augusto Minzolini è "una partita a scacchi in cui tutti tentano di dare il matto al Re avversario, stando, però, attenti a non assumersi la responsabilità di far saltare la scacchiera". Ma il matto sembra proprio lui, Matteo Renzi che sulla riforma di Alfonso Bonafede sembra più intenzionato che mai a far cadere tutto. Proprio per questo "Conte-Zingaretti-Franceschini cercano di stringere il leader di Italia viva alla Camera, imponendogli la fiducia sull'intesa sulla prescrizione, ponendolo di fronte al bivio di aprire la crisi con il rischio di precipitare verso le urne o di abbozzare" spiega sulle colonne del Giornale.

Ma Renzi, secondo Minzolini, sarebbe intenzionato a "sfiduciare Bonafede al Senato, lasciando agli altri la responsabilità di aprire la crisi". Una situazione complicata non solo per il governo, ma anche per Nicola Zingaretti che, tirato per la giacchetta, deve prendere una decisione. E c'è chi, come la firma del Giornale, ipotizza un ritorno alle urne: "La strategia di Zingaretti è più attenta alle pretese grilline, come potenziali alleati organici del domani, che non ad assecondare le proposte renziane. Anzi - aggiunge -, la battaglia sulla prescrizione dimostra che Renzi è considerato un avversario da normalizzare". Un sospetto, quello di Minzolini, balenato per la mente dello stesso ex premier: "La polemica del Pd verso di noi è stata talmente grossolana, così muro contro muro, – riporta le parole di Renzi - da farmi venire il sospetto che a Zingaretti sia tornata la voglia di urne. È una riflessione che dovrebbero fare pure i grillini".