Matteo Renzi sulla prescrizione teme i "responsabili" pronti a sostituire Italia Viva: fregato in ogni caso?

"Ci hanno provocato e adesso avranno quello che si meritano", suona così la minaccia di Matteo Renzi sullo stop alla prescrizione. Per il leader di Italia Viva non c'è alcun lodo che tenga, neanche il Conte bis: "Se vanno alla fiducia sul Milleproroghe, noi facciamo la mozione di sfiducia individuale a Bonafede. E poi affari loro" riporta il Corriere le parole dell'ex leader di Italia Viva. Proprio così perché all'ormai fu rottamatore non piace neppure la pensata che corregge l'abolizione della prescrizione immaginata da Alfonso Bonafede.

"Se riusciamo a sfiduciare il Guardasigilli - sussurra il leader di Iv ai suoi - i grillini dovranno decidere se bersi la bocciatura di Bonafede o aprire la crisi di governo. Una cosa è certa, noi non molliamo nemmeno di un centimetro, se Conte e il Pd pensano che io mi fermi per aspettare le nomine di marzo si vede che non mi conoscono affatto". Ma tra il dire e il fare c'è parecchio. Ai vertici infatti gira voce di alcuni responsabili pronti a prendere il posto dei renziani contrari alla riforma: "Sento boatos di una pattuglia di 'responsabili' - ammette lo stesso Renzi -, che dovrebbe prendere il nostro posto. È questo il loro obiettivo? Ma allora Conte lo dica apertamente che noi lo accontentiamo". Insomma, una partita con al centro la tenuta dell'esecutivo giallo-rosso.