Matteo Renzi sfida Conte: "Italia Viva non andrà al CdM, tu non sei il preside. Se vuoi la crisi, aprila"

"Caro presidente del Consiglio, se vuoi aprire la crisi aprila". Matteo Renzi sfida via Facebook Giuseppe Conte e conferma: "Italia Viva non andrà al CdM di questa sera". Il nodo è sempre lo stesso: la prescrizione e la riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "IV - sottolinea l'ex premier rivolgendosi a Conte - ti ha chiesto altro, ti ha chiesto 'apri i cantieri'".





Sulla prescrizione "non abbiamo imposto la nostra idea, sono mesi che diciamo che non siamo d'accordo. Nei tavoli avevamo anche dato via libera a un ulteriore lodo accettando la cancellazione dopo l'appello, abbiamo utilizzato il buon senso". Di fronte al muro del M5s, Renzi ha deciso per lo strappo: "Il ministro Bonafede ha detto che sarà il lodo Conte bis, un pasticcio che non sta in piedi. Conte non può dire che è una assenza ingiustificata, noi stiamo marcando una distanza politica su un punto". Poi, con sprezzo, sottolinea: il premier non è "il preside di un collegio". Per chi suona la campanella?