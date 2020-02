Giancarlo Giorgetti contro Giorgia Meloni: "No al governo con Renzi? Lei di politica non capisce niente"

Dopo le diatribe sui candidati alle regionali, il centrodestra affronta un'altro scoglio, quello di Matteo Renzi. Salvini infatti spera di trovare in lui un appoggio, magari facendo fronte comune, per andare al voto. Un piano suffragato anche da Giancarlo Giorgetti se non fosse che c'è un ostacolo: si chiama Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha già avvisato la Lega che lei "non ci sta a fare un governo con Italia Viva".

Una dichiarazione che il numero due del Carroccio non sembra aver preso bene: "Giorgia di politica non capisce un cavolo!". Questa la soffiata che Augusto Minzolini riporta sul Giornale e su cui molti stanno già facendo i conti: "Alla fine Giorgia entrerà - dice Michaela Biancofiore, l'ex forzista - farà il ministero della Difesa. Il premier, però, deve essere più politico. Non Draghi, non la Cartabia. Giorgetti? Lui andrà agli Esteri". Il retroscenista sulle pagine del quotidiano di Sallusti delinea un ipotetico governo che fa tremare quello attuale, "voci - scrive Minzolini - che hanno indotto Conte a confidare ai ministri 5 stelle: 'Per me i due Matteo hanno già un'intesa'".