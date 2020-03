Giorgia Meloni rivela a Libero: "Perché si può andare a votare a giugno"

Caro Direttore, approfitto dell'ospitalità di Libero perché negli ultimi giorni, l'ultima volta ieri addirittura con due articoli di analogo tenore, si è, seppur bonariamente, rimproverato a Fratelli d'Italia di non avere a cuore i destini della Nazione per via della indisponibilità che il nostro movimento ha apertamente dichiarato a far parte di un governo di "larghe intese". Lei comprenderà come nulla possa ferire di più chi, come me e come Fratelli d'Italia, ha sempre messo la Nazione prima della fazione. Intanto sgomberiamo il campo dal primo equivoco: per noi Conte deve andare a casa quanto prima e non saremo certo noi, che non abbiamo sostenuto né il Conte uno né il Conte bis, e mai gli abbiamo votato la fiducia, ad allungargli la vita. Anzi (...).

Clicca qui e leggi l'intervento di Giorgia Meloni

su Libero in edicola oggi, lunedì 2 marzo