Coronavirus, Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Giuseppe Conte pensa solo ai suoi interessi"

02 marzo 2020

Politica e coronavirus. A fare il punto, ospite in collegamento a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, è Pietro Senaldi, il quale premette: "Abbiamo festeggiato la guarigione del virus prima che arrivasse in Italia". Dunque, il direttore di Libero punta il dito contro Giuseppe Conte e il governo: "La fragilità con cui il governo ha gestito l'emergenza ha dato il destro all'opposizione per proporre un governo di unità nazionale". Soluzione da non scartare, forse, perché "Conte dice stiamo tutti uniti, ma poi continua a farsi i fatti suoi: per esempio, settimana scorsa, hanno approvato una legge liberticida sulle intercettazoni. Questo non è modo di chiedere la solidarietà nazionale", conclude Pietro Senaldi.