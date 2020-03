Coronavirus, Salvini in difesa di Zaia e Fontana: "Avercene di governatori come loro"

Sullo stesso argomento:

Nel mirino, negli ultimi giorni, per differenti ragioni ci sono finiti i governatori leghisti del Nord, Luca Zaia e Attilio Fontana. Travolti da polemiche politiche, piovute da sinistra, nell'ambito dell'emergenza-coronavirus. Zaia è stato attaccato per le frasi sulle abitudini alimentari dei cinesi, Fontana invece per il video con mascherina con cui si è posto in auto-isolamento. E in loro difesa, ora, scende in campo il leader della Lega, Matteo Salvini. Lo fa con un durissimo video rilanciato sui social, dal titolo: "Qualche poveretto usa il coronavirus per attaccare Fontana e Zaia". E il segretario del Carroccio spiega: "Avercene di governatori come Zaia e Fontana, grazie per quello che fate e grazie alla sanità veneta e lombarda che stanno gestendo una situazione davvero difficile con impegno, dedizione e capacità encomiabili". Eloquente anche la chiusa: "Avercene di governatori come loro!".