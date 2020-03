Sondaggio Emg di Fabrizio Masia per Agorà: Giorgia Meloni "ruba" mezzo punto a Matteo Salvini

05 marzo 2020 a

La Lega di Matteo Salvini perde in una settimana mezzo punto percentuale, che guadagna invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. E' quanto emerge dal sondaggio Emg di Fabrizio Masia illustrato in diretta da Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, Il partito di Salvini infatti scende sotto il trenta e si ferma così al 29,6 per cento (dal 30,1 del 27 febbraio), confermandosi comunque primo partito. Mentre FdI sale dal 12 al 12,4 per cento.

Il Partito democratico guadagna uno 0,1 e resta secondo in classifica con il 21,3 per cento seguito dal Movimento 5 stelle che si attesta al 14,7 (+0,1). Male Forza Italia che perde un altro 0,3 per cento e scende così al 6,1 mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 5,1 (+0,1 per cento).