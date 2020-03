Matteo Renzi, la frase rubata: "Tutti parlano male di Giuseppe Conte". In Senato...

05 marzo 2020 a

L'emergenza coronavirus sta cambiando gli equilibri nel governo e anche gli scenari futuri. In un retroscena Augusto Minzolini su Il Giornale, dice che ora Matteo Renzi, che fino a qualche settimana fa era l'acerrimo nemico di Giuseppe Conte, è il suo miglior alleato. "Io avevo proposto il governo di unità nazionale", ricordava il leader di Italia Viva secondo quanto rivela il giornalista, "mi hanno detto di no, Ma alla fine si finirà lì". Certo, sottolineava Renzi, "con i tempi dovuti, visto che ora c'è anche il problema dell'ipocondria di Dario Franceschini. Io so solo che tre quarti dei grillini e tutti i piddini parlano male di Conte". Insomma, concludeva l'ex premier, "paradossalmente chi in questo momento parla meno male di lui, sono io".