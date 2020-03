Coronavirus, Giuseppe Conte replica a Giorgia Meloni: "Parole contro il buon senso, fa male all'Italia"

05 marzo 2020 a

Scontro totale sul coronavirus. Giorgia Meloni attacca duramente Giuseppe Conte, parlando di "atteggiamento criminale" del premier e del governo. A stretto giro di posta, ecco arrivare la replica del presidente del Consiglio, altrettanto dura: "Chi ha compiti di elevata responsabilità politica e fa dichiarazioni che contrastano con il buon senso, non fa un servizio al Paese. Quelle stesse affermazioni, fatte all’estero e in tv, rischiano di danneggiare un Paese tenace, orgoglioso, che vuole rialzare la testa: è uno schiaffo non a me, ma a tutti i cittadini che devono fare piccoli grandi sacrifici". L'invito all'unità, insomma, sembra cadere a tempo record.