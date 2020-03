Coronavirus, Attilio Fontana si difende: "La bozza del decreto non è uscita dalla Regione, a breve scattano le denunce"

09 marzo 2020 a

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si rivolge ai telespettatori di Mattino 5. “Non ha senso fuggire da Milano - esordisce nel programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi in onda su Canale 5 -, è inspiegabile. Ci sono solo alcune restrizioni che vanno rispettate per limitare il contagio". Fontana fa riferimento ai video spuntati a ridosso dell'annuncio della zona rossa, quelli in cui si vedono numerose persone prendere d'assalto le stazioni. Poi, sempre sulla questione della zona rossa, precisa: "La bozza del Decreto non è uscita dall’ufficio stampa della Regione, la CNN e il TG1 hanno smentito la notizia e io oggi presenterò denuncia”.

“Ho ricevuto la copia del Decreto quando già era stata diffusa sui social e la cosa mi ha lasciato abbastanza perplesso. Tanto è vero che quando sono stato chiamato per commentare - prosegue -, ho risposto 'fatemelo almeno leggere', ero la buio". D'altronde la stessa emittente televisiva statunitense ha fatto un passo indietro sul caso: "L’unica cosa in cui la Regione è intervenuta è stata una telefonata in cui la CNN chiedeva conferma del Decreto e l’ufficio stampa ha risposto sì, ma loro il documento ce l’avevano già. Lo avevano ricevuto da Repubblica. Poi si è cercato di strumentalizzare la situazione come sempre".