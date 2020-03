Sondaggio Masia, Giorgia Meloni "comandante in capo". Nei giorni del coronavirus, clamoroso allungo su Conte

12 marzo 2020 a

La politica non si ferma e così i sondaggi. Anche in tempi di coronavirus Emg Acqua di Masia testa la fiducia nei leader e Giorgia Meloni risulta sempre più in testa: 35% di gradimento rispetto al 34% del 5 marzo, scatto di un punto secco.

La leader di Fratelli d’Italia allunga sul leghista Matteo Salvini (fermo a 33%) ma soprattutto su Giuseppe Conte, il “comandante in capo” della nave Italia nella tempesta dell’epidemia, terzo a quota 32 per cento. Seguono, decisamente distaccati, Nicola Zingaretti del Pd, peraltro risultato positivo al virus, a quota 22% e Luigi Di Maio, che dei 5 Stelle non è più il capo ma di cui resta comunque il più rappresentativo, a quota 18% (il vero leader, Vito Crimi, è ultimissimo in lista a 11%…).