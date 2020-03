Silvio Berlusconi, l'indiscrezione: se dovesse accadergli qualcosa per coronavirus, il simbolo di FI a Tajani

15 marzo 2020 a

In fuga a Nizza, al riparo dal coronavirus. Si parla di Silvio Berlusconi: "Non è previsto che torni, ci starà a lungo", si dice in Forza Italia, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano in un retroscena. Il Cavaliere si trova nella villa della figlia, Marina Berlusconi, a Chateauneuf-de-Grasse, 30 chilometri da Nizza. Insieme a lui la nuova fidanzata, la deputata azzurra Marta Fascina.

Secondo quanto riporta Il Fatto, la decisione di espatriare è stata presa dall'intera famiglia sotto consiglio del medico personale, Alberto Zangrillo: Berlusconi ha 83 anni e patologie cardiache pregresse, dunque il medico del San Raffaele gli ha suggerito di stare lontano dalla Lombardia. E così, dopo un breve soggiorni in svizzera, il leader di Forza Italia si è trasferito direttamente in Francia, senza neppure passare da Arcore.

Scelta che divide Forza Italia. C'è chi spiega: "A quell'età è comprensibile che non voglia rischiare". Ma c'è anche chi, una senatrice sotto anonimato, di fatto lo critica: "Non si vedeva prima, non si vede adesso". Ed in questo contesto, sempre rilanciata dal Fatto, circola un'altra indiscrezione relativa al futuro del partito: si sussurra che circa un mese fa, lo stesso Berlusconi, abbia messo per iscritto che, nel caso in cui dovesse accadergli qualcosa, il simbolo di Forza Italia andrebbe ad Antonio Tajani. L'erede ufficiale, insomma. Una notizia che ovviamente ha scatenato tensioni all'interno del partito: c'è chi non ha gradito...