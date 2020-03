Stefano Bonaccini ad Agorà: "Chi fa jogging lo prendo e lo porto nei reparti ospedalieri. Ora una nuova stretta"

19 marzo 2020 a

Stefano Bonaccini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, annuncia una nuova stretta per contenere l'epidemia di coronavirus in Emilia Romagna. "Da ieri sera, e anche oggi, ci saranno nuove misure restrittive", spiega il governatore. "Vedo ancora troppi irresponsabili in giro. Qualcuno mi venga a spiegare perché non può rinunciare a fare jogging, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri". Bonaccini inoltre difende Guido Bertolaso e dice: "Chi fa polemica politica ora fa pena. Ieri mi ha chiamato Bertolaso e mi ha chiesto tre professionisti che stavano lavorando da noi a emergenza post sisma e ovviamente ho detto sì. Bisogna collaborare senza distinzione di colore politico".