Coronavirus, Lucia Azzolina: "Scuole chiuse più a lungo, impossibile ipotizzare una data di riapertura"

Lucia Azzolina parla della chiusura delle scuole, che continuerà ad essere in vigore in tutta Italia fino a quando l'epidemia da coronavirus non si sarà placata. "Penso che si andrà nella direzione che ha detto il presidente Giuseppe Conte", ha dichiarato la ministra dell'Istruzione, confermando la volontà di prorogare la data del 3 aprile. "Non è possibile dare un'altra data per l'apertura delle scuole - ha aggiunto la Azzolina - tutto dipende dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza". La sensazione è che gli istituti stiano andando incontro alla chiusura anche per tutto il mese di aprile, ciò significa che dovranno essere immaginare delle nuove misure per gli esami di stato. A riguardo la Azzolina ha garantito che "saranno comunque esami seri. Sicuramente verranno prese misure che dipendono da quanto ancora rimarranno chiuse le scuole".