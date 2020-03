Coronavirus, rimandato il nuovo decreto del premier Conte. Fonti di governo: "Prima un'ordinanza del ministro Speranza per le Regioni"

20 marzo 2020 a

Non arriverà un nuovo decreto del presidente del Consiglio, ma le misure restrittive saranno affidate ad un’ordinanza del ministro Roberto Speranza “in base anche alle esigenze di ogni singola Regione”. A riferirlo è una fonte di governo all’Adnkronos: dalla riunione di coordinamento tra governatori, protezione civile e ministri emergerebbe quindi la volontà del premier Giuseppe Conte di non adottare un nuovo dpcm, almeno fino a quando non scadrà quello attualmente in vigore fino a mercoledì 25 marzo. Sempre secondo l’Adnkronos, più fonti sostengono che la prima ordinanza dovrebbe “omogeneizzare le regole sanitarie per tutto il territorio nazionale”, seguita poi da una seconda che imponga una stretta più dura per la Lombardia, come richiesto dal governatore Attilio Fontana.