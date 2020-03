Coronavirus, Luca Zaia denuncia: "Mezzo milione di tamponi dalla Lombardia agli Usa, in Veneto col contagocce"

20 marzo 2020 a

a

a

A me non sembra normale che un cargo americano parta da Aviano con un carico di 500mila tamponi prodotti a Brescia, mentre noi non riusciamo a trovarli”. Parole amare, quelle che Luca Zaia spende sulla vicenda svelata da Repubblica sul mezzo milione di kit acquistati in Lombardia e spediti negli Stati Uniti con un volo militare. Il governatore del Veneto invoca da giorni i tamponi di massa sulla popolazione, ma ha palesato difficoltà nel reperire i test: “Ne abbiamo comprati 100mila e ce ne consegnano 5 o 6mila ogni tanto, col contagocce”. Inoltre Zaia rivolge un appello alla Guardia di Finanza: “Dobbiamo scovare chi fa il furbo. Non è possibile che iniziamo le trattative con le mascherine che costano un euro e si arriva a quattro euro. Diventa immorale e anche pericoloso comprare, perché ormai tutti chiedono pagamento anticipato al 100% senza garanzie. Invoco i controlli - aggiunge - non è possibile che i tamponi dalla sera alla mattina diventino introvabili”.