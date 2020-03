Coronavirus, Giorgio Gori a Stasera Italia: "Servono misure più dure per tenere la gente a casa"

20 marzo 2020 a

"Chiediamo al governo misure ulteriormente restrittive". A Giorgio Gori, sindaco di una Bergamo piegata dal coronavirus, il decreto annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza è troppo blando. Servono misure più rigide, "perché la situazione lo richiede - sottolinea in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia -, abbiamo bisogno di tenere la gente a casa non spingendola ad andare al lavoro".

Il primo provvedimento che prenderebbe Gori? "Io limiterei le attività produttive non essenziali: oggi c'è ancora troppa gente che si muove per lavoro, questo non va bene per la loro sicurezza e per la salute di tutti".