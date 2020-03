Ursula Von der Leyen, Nicola Zingaretti applaude: "Senza Europa non ce l'avremmo mai fatta"

21 marzo 2020 a

Nicola Zingaretti, dopo tutto quello che Christine Lagarde ha detto, è sempre dalla parte dell'Ue: "Bene le scelte della Commissione europea e dalla Banca centrale europea per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Decisioni prese grazie anche alla spinta, all'impegno e alla forza dell'Italia", scrive su Facebook il leader del Pd in merito, evidentemente, al Patto di Stabilità.

"Ora è chiaro a tutti. Al contrario di tante sciocchezze dette in questi anni, la verità è che senza Europa non ce l'avremmo mai fatta. L'Europa ora non deve fermarsi ma andare avanti e diventare protagonista nella difesa dal coronavirus e della ricostruzione delle economie", Proprio ieri, venerdì 20 marzo, Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea ha annunciato in un video messaggio. "I governi nazionali potranno pompare nell'economia liquidità denaro fin quando ne hanno bisogno. Stiamo rilassando le regole di bilancio per fare questo". L'Ue ha attivato la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità. Una misura "mai presa prima": il vincolo-simbolo dell'austerity viene così sospeso a tempo illimitato.