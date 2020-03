Sergio Mattarella, voci di stupore al Colle per lo "show" notturno di Giuseppe Conte

23 marzo 2020 a

La comunicazione del Grande Fratello, così come ha definito Matteo Renzi l'annuncio di Giuseppe Conte del decreto chiudi-tutto, non è piaciuta neppure a Sergio Mattarella. Al Colle, dopo la diretta Facebook in ritardo e senza testo del Dpcm (decreto ministeriale), trapela secondo Il Giornale una certa, silenziosa, meraviglia. Nonostante questo però il Quirinale non vuole entrare nel merito, a maggior ragione in una situazione tragica per l'Italia come questa.

Le paure del Capo dello Stato vengono infatti messe nere su bianco nella lettera indirizzata al presidente tedesco Franz-Walter Steinmeier: il Paese sta passando una prova durissima, "un percorso doloroso" durante il quale "viene decimata una generazione". E ancora: "Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene decimata la popolazione più anziana, composta da persone che costituiscono per i giovani punto di riferimento non soltanto per gli affetti ma anche nella vita quotidiana". In conclusione "abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà". Ed e proprio in questo già difficile scenario che Mattarella deve tirare le orecchie anche a Conte.