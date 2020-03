Coronavirus, Beppe Sala: "Stop ai bollettini, mettono ansia"

27 marzo 2020 a

Cambia idea con disinvoltura, Beppe Sala, da #Milanononsiferma a "fermiamo il bollettino". Questa in estrema sintesi l'evoluzione del pensiero del primo cittadino di Milano. Già, perché Sala ha chiesto di interrompere la diffusione dei dati quotidiani dei contagi, poiché "ragionare sulla giornata crea soltanto ansia". Dunque snocciola la sua personalissima ricetta: "Sarebbe meglio comunicare le cifre ogni tre o quattro giorni, ragionare sulla giornata rischia di creare solo ansia tra la gente". Ricetta che però non convince, tra i molti, Augusto Minzolini, che replica su Twitter all'idea del sindaco: "Qualche settimana fa, con il riprendiamoci Milano, ha creato un guaio - premette Minzo -. Ora dice che il bollettino dei dati crea ansia. Io dico che se i dati scendono invece crea speranza. E non dare più i dati ora, dopo averlo fatto per settimane, rischia sì di creare panico", conclude Augusto Minzolini.